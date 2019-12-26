Педофил в Подмосковье осуждён за изнасилование пасынка

Было установлено, что педофил насиловал 10-летнего ребенка своей сожительницы с ноября 2013 по август 2014 года. Причём свои действия изувер запечатлевал на видеокамеру, отмечает «Свободная пресса».

Мать мальчика узнала о происходившем уже, когда мужчина был отправлен за решётку по первому делу. Отбывать окончательное наказание приговорённый будет в колонии особого режима.

