Педофил в Подмосковье осуждён за изнасилование пасынка

26 декабря 201910:00

Суд в Московской области вынес вердикт по делу обвиняемого в изнасиловании собственного пасынка. 45-летний житель Одинцова уже отбывал срок за изнасилования двух мальчиков. На этот раз она также признан виновным в сексуальном надругательстве над приёмным сыном, и приговорён к пожизненному заключению.

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Было установлено, что педофил насиловал 10-летнего ребенка своей сожительницы с ноября 2013 по август 2014 года. Причём свои действия изувер запечатлевал на видеокамеру, отмечает «Свободная пресса».

Мать мальчика узнала о происходившем уже, когда мужчина был отправлен за решётку по первому делу. Отбывать окончательное наказание приговорённый будет в колонии особого режима.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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