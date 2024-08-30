Педиатр рассказала о пользе витамина D и прогулок для детского иммунитета

С началом нового учебного года возрастает и пик заболеваемости ОРВИ, потому осенью и зимой важно комплексно подходить к поддержке здоровья ребенка, заявила педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина.

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По ее словам, для поддержания детского иммунитета можно принимать витамин D, однако универсальной «волшебной таблетки», которая могла бы помочь избежать простуды, не существует.

«Для растущего организма важно полноценное и сбалансированное питание, а осенью и зимой — еще и высоко витаминизированное за счет овощей, фруктов», — рассказала педиатр в беседе с «Газетой.Ru».

Малыгина добавила, что стоит донести до школьника важность мытья рук перед каждым приемом пищи, а также по возвращении домой с улицы или из школы. Помимо прочего, важны прогулки на свежем воздухе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о вероятности возникновения нового вируса гриппа с высокой патологией. По ее словам, угрозы глобальной биологической безопасности растут на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки в мире, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Иммунитет Дети

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