Педиатр рассказала о пользе витамина D и прогулок для детского иммунитета

По ее словам, для поддержания детского иммунитета можно принимать витамин D, однако универсальной «волшебной таблетки», которая могла бы помочь избежать простуды, не существует.

«Для растущего организма важно полноценное и сбалансированное питание, а осенью и зимой — еще и высоко витаминизированное за счет овощей, фруктов», — рассказала педиатр в беседе с «Газетой.Ru».

Малыгина добавила, что стоит донести до школьника важность мытья рук перед каждым приемом пищи, а также по возвращении домой с улицы или из школы. Помимо прочего, важны прогулки на свежем воздухе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о вероятности возникновения нового вируса гриппа с высокой патологией. По ее словам, угрозы глобальной биологической безопасности растут на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки в мире, напоминает «Радиоточка НСН».

