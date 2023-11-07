Педиатр рассказал, почему воспитанники детских садов часто болеют

Он считает, что термит «слабый иммунитет» у детей - это ничто иное, кроме как родительский сленг, и за ним нет никаких подтвержденных исследований.

«Нужно как следует разбираться, в чем дело. Возможно, у ребенка есть какие-то хронические очаги инфекции, которые уже сформировались или только формируются», – сказал врач.

При этом какого-либо универсального рецепта по избавлению от детских болячек нет, однако в этом вопросе может помочь вакцинация от респираторных патогенов, считает Шеянов.

