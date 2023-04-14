Педиатр посоветовала не кормить детей куличами из магазина
Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева заявила, что купленные в магазине пасхальные изделия могут вызвать опасную аллергию, сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что в рецепт куличей входят ингредиенты, которые в большом количестве слишком вредны для ЖКТ детей до шести лет, например, сливочное масло, сахар, патока и мёд.
По её словам, в результате организм ребёнка может ответить тошнотой, рвотой, расстройством стула.
«Пасхальные блюда лучше готовить дома из качественных и натуральных продуктов, без искусственных красителей и консервантов», — заключила Одинаева.
Ранее «СберМегаМаркет» провёл исследование и выяснил, что 15% россиян съедают только верхушку пасхального кулича, сообщает RT.
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