Педиатр Казаринова назвала заболевания, которыми можно заразиться в школе

Она отметила, что в школе можно заразиться, в частности, ротавирусом, герпес-вирусами, ветряной оспой и гриппом. По словам педиатра, необходимо заниматься укреплением иммунитета. Так, указала врач, ребенок должен сбалансированно питаться, заниматься спортом, высыпаться, часто мыть руки, не трогать лицо руками.

Кроме того, Казаринова подчеркнула, что существует высокий риск заражения корью в школе. По словам врача, это высококонтагиозное вирусное заболевание.

Ранее, 24 августа, массовое отравление детей было зафиксировано в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии. По данным ведомства, у 21 ребенка разных возрастных групп обнаружили симптомы кишечной инфекции, сообщает «Радиоточка НСН».

