«Педиатр и консультант»: В РФ оценили идею бесплатных молочных смесей для матерей
Женщинам, у которых пропало молоко, необходимо решать этот вопрос сначала с консультантом по грудному вскармливанию, заявила НСН Анна Заговорина.
Если у кормящей женщины есть проблемы с грудным молоком, в первую очередь она должна обратиться к консультанту по грудному вскармливанию, а направление на бесплатную сухую молочную смесь при необходимости должен выписать педиатр. Об этом НСН заявила консультант по грудному вскармливанию, член АКЕВ (Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию) Анна Заговорина.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила наделить сухие молочные смеси для новорожденных статусом лекарственного препарата и выдавать их бесплатно по рецепту. Об этом она сообщила на парламентских слушаниях, пишет РБК. По ее словам, лишь 5% женщин не могут кормить грудью, а стоимость одной банки гидролизата сейчас превышает порядка 2 тысяч рублей.
«Есть статистика, что гораздо меньший процент женщин не может кормить грудью полностью, то есть они могут кормить, но не обеспечивают 100% количество молока для ребенка. Это от 1,5 до 3% женщин. Если у женщины пропало молоко, необходимо обращаться к консультанту по грудному вскармливанию, потому что молоко пропадает не просто так, в этой ситуации есть причины, ошибки грудного вскармливания. В других регионах на участках в поликлиниках тоже выписывают рецепты и выдают молоко женщинам при необходимости», - рассказала она.
По словам Заговориной, вопрос обеспечения кормящей мамы сухой смесью должен решаться совместно с педиатром и консультантом по грудному скармливанию.
«Я думаю, что рецепт на бесплатную смесь кормящая мать должна получать от педиатра, который увидит, что у ребенка недостаточная прибавка в весе, но мне кажется, алгоритм всего этого должен быть другой. Сначала женщина должна работать с консультантом по грудному скармливанию, конечно же, совместно с педиатром», - отметила Заговорина.
Ранее Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что в общественных местах необходимо создать специальные точки для кормления детей грудью.
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