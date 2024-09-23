«Педиатр и консультант»: В РФ оценили идею бесплатных молочных смесей для матерей

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила наделить сухие молочные смеси для новорожденных статусом лекарственного препарата и выдавать их бесплатно по рецепту. Об этом она сообщила на парламентских слушаниях, пишет РБК. По ее словам, лишь 5% женщин не могут кормить грудью, а стоимость одной банки гидролизата сейчас превышает порядка 2 тысяч рублей.

«Есть статистика, что гораздо меньший процент женщин не может кормить грудью полностью, то есть они могут кормить, но не обеспечивают 100% количество молока для ребенка. Это от 1,5 до 3% женщин. Если у женщины пропало молоко, необходимо обращаться к консультанту по грудному вскармливанию, потому что молоко пропадает не просто так, в этой ситуации есть причины, ошибки грудного вскармливания. В других регионах на участках в поликлиниках тоже выписывают рецепты и выдают молоко женщинам при необходимости», - рассказала она.

По словам Заговориной, вопрос обеспечения кормящей мамы сухой смесью должен решаться совместно с педиатром и консультантом по грудному скармливанию.

«Я думаю, что рецепт на бесплатную смесь кормящая мать должна получать от педиатра, который увидит, что у ребенка недостаточная прибавка в весе, но мне кажется, алгоритм всего этого должен быть другой. Сначала женщина должна работать с консультантом по грудному скармливанию, конечно же, совместно с педиатром», - отметила Заговорина.

Ранее Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что в общественных местах необходимо создать специальные точки для кормления детей грудью.

