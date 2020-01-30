Педагоги из 109 городов прошли стажировки в школах столицы в 2019 году

Педагоги из 109 городов России прошли через образовательные стажировки в московских школах в прошлом году. Как сообщили на сайте мэрии Москвы, в проекте приняли участие 16 тысяч человек.

Курс повышения квалификации стал возможным благодаря проекту «Взаимообучение городов». В нем участвуют не только представители школ, но и учреждений дополнительного образования и колледжей.

Педагоги и директора получили возможность познакомиться с эффективными образовательными практиками учебных заведений столицы, в частности, проанализировали принципы функционирования «Московской электронной школы» (МЭШ), изучили систему обучения директоров школ и завучей, узнали о принципах управления большими школами.

Часть лучших учебных практик Москвы уже реализуется в российских регионах. К примеру, проект «Московская электронная школа» внедряется в Перми, Сочи, Выборге и Красноярске. А педагоги из Ижевска и Липецка выиграли гранты за развитие «МЭШ».

