Педагог Шаповалова назвала способы преодолеть увлечение гаджетами у детей
Некоторые дети чрезмерно увлекаются гаджетами, и простыми запретами эту проблему не решить. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила куратор программы Art and Design в проекте для творческих подростков Uteens, член Творческого союза художников России Лада Шаповалова.
Она подчеркнула, что строгие запреты могут только подорвать доверие ребенка и вызвать агрессию.
Шаповалова рекомендовала постепенно заменять цифровой мир более увлекательными занятиями. В качестве полезной альтернативы она предложила студии и кружки, где ребенок сможет встретить сверстников с общими интересами.
Она также предложила преобразовать гаджеты из средства развлечения в полезный инструмент, заменяя игры на образовательные программы и приложения, которые развивают творческие и интеллектуальные способности, передает.
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