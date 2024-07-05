Педагог Шаповалова назвала способы преодолеть увлечение гаджетами у детей

Некоторые дети чрезмерно увлекаются гаджетами, и простыми запретами эту проблему не решить. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила куратор программы Art and Design в проекте для творческих подростков Uteens, член Творческого союза художников России Лада Шаповалова.

Она подчеркнула, что строгие запреты могут только подорвать доверие ребенка и вызвать агрессию.

Россияне не хотят, чтобы их дети становились блогерами и актерами

Шаповалова рекомендовала постепенно заменять цифровой мир более увлекательными занятиями. В качестве полезной альтернативы она предложила студии и кружки, где ребенок сможет встретить сверстников с общими интересами.

Она также предложила преобразовать гаджеты из средства развлечения в полезный инструмент, заменяя игры на образовательные программы и приложения, которые развивают творческие и интеллектуальные способности, передает.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГаджетыСмартфоныДети

Горячие новости

Все новости

партнеры