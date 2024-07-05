Педагог Шаповалова назвала способы преодолеть увлечение гаджетами у детей

Некоторые дети чрезмерно увлекаются гаджетами, и простыми запретами эту проблему не решить. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила куратор программы Art and Design в проекте для творческих подростков Uteens, член Творческого союза художников России Лада Шаповалова.

Она подчеркнула, что строгие запреты могут только подорвать доверие ребенка и вызвать агрессию.