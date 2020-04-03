Педагог по этике исключила исчезновение рукопожатий из-за коронавируса
Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в эфире НСН заявила, что для смены рукопожатия на другое приветствие должны пройти годы эпидемии.
После завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции на смену рукопожатий могут прийти поклоны. Такое мнение выразил профессор социальной психологии Университета Флориды доктор Джеймс Шепперд.
Однако педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в эфире НСН заявила, что для смены такой глубиной привычки должны пройти годы эпидемии.
«Для того, чтобы переломить такие глубинные привычки, нужно гораздо больше времени. Чтобы у нас такое прижилось, нам надо в таких условиях прожить года два-три. Надеюсь, что такого не случится, что мы быстрее все это преодолеем. Поэтому, если времени пройдет не так много, мы на автомате продолжим протягивать руку при встрече. Другой пример брать не с кого, главы государств, допустим, ведь тоже представляют свой народ, а значит и его привычки. Тем более, рукопожатие – это привычка не только россиян, а многих народов, за исключением Азии. Просто так из головы такое соприкосновение не выкинешь, не переломишь, это подсознательные вещи», – отмечает эксперт.
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