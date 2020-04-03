Педагог по этике исключила исчезновение рукопожатий из-за коронавируса

«Для того, чтобы переломить такие глубинные привычки, нужно гораздо больше времени. Чтобы у нас такое прижилось, нам надо в таких условиях прожить года два-три. Надеюсь, что такого не случится, что мы быстрее все это преодолеем. Поэтому, если времени пройдет не так много, мы на автомате продолжим протягивать руку при встрече. Другой пример брать не с кого, главы государств, допустим, ведь тоже представляют свой народ, а значит и его привычки. Тем более, рукопожатие – это привычка не только россиян, а многих народов, за исключением Азии. Просто так из головы такое соприкосновение не выкинешь, не переломишь, это подсознательные вещи», – отмечает эксперт.

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