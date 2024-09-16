Педагог из Челябинска рассказала, как пыталась остановить напавшего на детей ученика
Учительница челябинской школы №68 Нина Шошина рассказала, что пыталась остановить школьника, накинувшегося на одноклассников с молотком. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Педагог заявила, что несмотря на ее попытки, удары попали и по детям, и по ней.
«Он кинулся, пыталась его остановить, потому что он и на детей начал кидаться с молотком. Поэтому вот так попало, и мне попало, и детям...», - заключила она.
Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября. По версии следствия, 13-летний ученик пронес в школу молоток, после чего набросился на одноклассников и педагогов. Пострадали четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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