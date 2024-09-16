Двух пострадавших в школе Челябинска детей прооперировали

По информации ведомства, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.



Один ребенок и взрослый находятся в больнице, в оперативном лечении не нуждаются, добавили в региональном Минздраве.

Ученик школы № 68 в Челябинске напал на школьников и педагогов с молотком. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и о халатности, напоминает RT.

