Двух пострадавших в школе Челябинска детей прооперировали

Двух пострадавших в челябинской школе детей прооперировали, сообщили в Минздраве региона.

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По информации ведомства, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Один ребенок и взрослый находятся в больнице, в оперативном лечении не нуждаются, добавили в региональном Минздраве.

Ученик школы № 68 в Челябинске напал на школьников и педагогов с молотком. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и о халатности, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ШколаЧелябинскПострадавшие

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