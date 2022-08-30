Печкин был бы доволен: российских почтальонов пересадили на электровелосипеды

«Почта России» в своём Telegram-канале сообщила, что в качестве эсперимента пересадила городских почтальонов на электровелосипеды, а сельских - на трициклы.

«Почта России» запустила в Москве срочную доставку из магазинов

Отмечается, что проект в тестовом режиме стартует в Москве, Вязьме и в Семлево Вяземского района, где в распоряжении сотрудников компании поступили двухколесные велосипеды Konyok и Ecoget для города, а также трицикл Ecoget для сельской местности

«Тестировать электровелосипеды мы будем в Москве и Смоленской области — будем изучать, насколько они уменьшают физическую нагрузку на почтальонов и увеличивают скорость доставки посылок», - добавили в «Почте России».

Ранее хакеры выложили в Сеть очередную базу персональных данных клиентов «Почты России», в которую попало по меньшей мере четыре млн телефонов и других идентифицирующих клиентов сведений, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ТестэлектросамокатВелосипедыПочта России
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