Печкин был бы доволен: российских почтальонов пересадили на электровелосипеды

Отмечается, что проект в тестовом режиме стартует в Москве, Вязьме и в Семлево Вяземского района, где в распоряжении сотрудников компании поступили двухколесные велосипеды Konyok и Ecoget для города, а также трицикл Ecoget для сельской местности

«Тестировать электровелосипеды мы будем в Москве и Смоленской области — будем изучать, насколько они уменьшают физическую нагрузку на почтальонов и увеличивают скорость доставки посылок», - добавили в «Почте России».

Ранее хакеры выложили в Сеть очередную базу персональных данных клиентов «Почты России», в которую попало по меньшей мере четыре млн телефонов и других идентифицирующих клиентов сведений, пишут «Известия».

