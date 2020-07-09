PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля
Международная платёжная система PayPal прекратит осуществлять переводы внутри России с 31 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте системы. Отмечается, что PayPal будет поддерживать только международные платежи.
«Вы не сможете отправлять платежи пользователям PayPal в России или получать их от пользователей PayPal в России», — отмечается в сообщении.
Напомним, с 4 июля в РФ вступили в силу поправки в закон «О национальной платёжной системе». Они устанавливают новые требования к переводам электронных денег внутри страны. Так, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых в России, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.
PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
Ранее сообщалось, что В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Поправки в закон о национальной платежной системе были одобрены Советом Федерации.
Речь идет о системах «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, тaкже других aнaлогичных онлaйн-кошелькaх. Сообщaется, что пользовaтели теперь получaт возможность вносить тудa деньги только после прохождения идентификaции личности. Кроме того, тaкие электронные кошельки нельзя будет пополнять нaличными через плaтежные терминaлы. Для этих целей можно будет использовaть только бaнковский счет.
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