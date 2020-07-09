PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля

Международная платёжная система PayPal прекратит осуществлять переводы внутри России с 31 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте системы. Отмечается, что PayPal будет поддерживать только международные платежи.

«Вы не сможете отправлять платежи пользователям PayPal в России или получать их от пользователей PayPal в России», — отмечается в сообщении.

Напомним, с 4 июля в РФ вступили в силу поправки в закон «О национальной платёжной системе». Они устанавливают новые требования к переводам электронных денег внутри страны. Так, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых в России, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.