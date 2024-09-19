PayPal объявила о вводе комиссии за обслуживания неактивных счетов россиян

Уточняется, что нововведения касаются неактивных счетов с положительным балансом, при этом размер остатка и валюта значения не имеют.

«Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам... взимается один раз в год», - говорится в заявлении платформы.

Для россиян размер комиссии составит 3 500 рублей в год. Если остаток на счету меньше указанной суммы, то он будет списан полностью.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что с платежной картой «Мир» можно будет поехать в исламскую страну примерно через полгода, сообщает RT.

