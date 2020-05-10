Павловский: Мы не договоримся, чтобы одинаково любить Родину
Президент Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский не согласился с патриотизмом как национальной идеей России.
Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не «квасным и затхлым», а посвященным развитию страны. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России. По словам главы государства, патриотизм заключается в посвящении себя развитию страны.
Владимир Путин также высказал уверенность в том, что залог успеха состоит в том, чтобы не «хвататься только за наше героическое прошлое», а смотреть в «не менее героическое и успешное будущее».
Президент Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский считает, что патриотизм не может стать объединяющей национальной идеей, потому что имеет иную природу, связанную с человеческими чувствами, которые проявляются у людей по-разному. Об этом он заявил в эфире НСН.
«Патриотизм – это не идея. Это чувство, которое есть у самых разных людей и выражается самыми разными способами. Патриотизм – вещь, которая не обязательно объединяет людей. Бунин (Иван, русский писатель, эмигрировавший из России в связи с событиями 1917 г. – прим. НСН) и Набоков (Владимир, русский и американский писатель, также эмигрировавший из России после революции 1917 года – прим. НСН) были патриотами, но они при этом были яростными противниками советских патриотов.
Мы не договоримся, чтобы одинаково любить Родину. Мы любим ее по-разному. Напирать на эту тему сильно не стоит. Еще ни одного человека не сделали патриотом принудительно. В нормальном состоянии нормальные люди, как правило, все патриоты, за очень редким исключением, которое не стоит обсуждения», - отметил политолог.
Также Павловский заявил о бессмысленности понятия «национальная идея» и напомнил, как менялось к нему отношение президента РФ Владимира Путина.
«Я не вижу смысла в самом понятии «национальная идея». Оно бессодержательно. Когда речь идет о какой-то государственной идеологии, это еще понятно. Но в России государственной идеологии нет. Кстати, Путин (Владимир, глава России – прим. НСН) в первое президентство вышучивал саму мысль о том, что надо найти национальную идею. Это легко проверить», - напомнил эксперт.
Ранее НСН писала о публичной дискуссии российских телеведущих Владимира Познера и Владимира Соловьева о национальной идее. Телерадиоведущий Владимир Соловьёв прокомментировал высказывание своего маститого коллеги Владимира Познера о том, что у России пока нет национальной идеи. По мнению первого президента Академии российского телевидения, россиян могла бы объединить правда.
Соловьёв назвал идею более старшего коллеги банальной, но частично с ней согласился. По словам Соловьёва, Россия действительно находится в предвкушении национальной идеи, которую необходимо чётко сформулировать.
Телерадиоведущий считает шествие «Бессмертного полка» в День Победы одной из составляющих такой национальной идеи.
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