Павловский: Мы не договоримся, чтобы одинаково любить Родину

Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не «квасным и затхлым», а посвященным развитию страны. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России. По словам главы государства, патриотизм заключается в посвящении себя развитию страны.

Владимир Путин также высказал уверенность в том, что залог успеха состоит в том, чтобы не «хвататься только за наше героическое прошлое», а смотреть в «не менее героическое и успешное будущее».

Президент Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский считает, что патриотизм не может стать объединяющей национальной идеей, потому что имеет иную природу, связанную с человеческими чувствами, которые проявляются у людей по-разному. Об этом он заявил в эфире НСН.

«Патриотизм – это не идея. Это чувство, которое есть у самых разных людей и выражается самыми разными способами. Патриотизм – вещь, которая не обязательно объединяет людей. Бунин (Иван, русский писатель, эмигрировавший из России в связи с событиями 1917 г. – прим. НСН) и Набоков (Владимир, русский и американский писатель, также эмигрировавший из России после революции 1917 года – прим. НСН) были патриотами, но они при этом были яростными противниками советских патриотов.