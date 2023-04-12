Павел Дуров прервал молчание и порассуждал о трудных временах

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров впервые за год опубликовал пост на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Основатель Telegram Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ Аль-Мактумом

Предприниматель предстал перед подписчиками в спортивной форме. Он сопроводил фотографию философской цитатой о закономерности проблем и цикличности времени.

«Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена», - написал Дуров.

Предприниматель взял цитату из книги Майкла Хопфа «Те, кто остается».

В 2021 году Дуров получил гражданство ОАЭ. Издание Arabian Business оценило его капитал в $15,1 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/durov
ТЕГИ:СоцсетиПавел Дуров

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