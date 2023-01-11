Основатель Telegram Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ Аль-Мактумом
Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом. Снимки со встречи опубликовал в своих соцсетях двоюродный брат нынешнего правителя Дубая.
«Приветствуем основателя приложения Telegram в Дубае», — гласит подпись к фотографиям. Подробности встречи не уточняются.
Ранее издание Forbes заявило, что в феврале 2021 года Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Также у предпринимателя есть паспорта Франции и расположенного на Карибских островах государства Сент-Китс и Невис, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Путин отчитал Мантурова за нехватку заказов на самолеты
- Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за песню «Ойда»
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села
- Al Jazeera: семь человек погибли при взрыве возле МИД Афганистана
- Путин заявил, что проблемы с обеспечением ВС РФ будут решены
- Путин заявил о необходимости обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства
- Путин: С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник
- Врач назвала противопоказания для занятий плаванием
- Путин потребовал оперативно решить проблем жителей новых регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru