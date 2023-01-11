Основатель Telegram Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ Аль-Мактумом

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом. Снимки со встречи опубликовал в своих соцсетях двоюродный брат нынешнего правителя Дубая.

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«Приветствуем основателя приложения Telegram в Дубае», — гласит подпись к фотографиям. Подробности встречи не уточняются.

Ранее издание Forbes заявило, что в феврале 2021 года Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Также у предпринимателя есть паспорта Франции и расположенного на Карибских островах государства Сент-Китс и Невис, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram
ТЕГИ:ОАЭTelegramПавел Дуров
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