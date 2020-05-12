Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON

По словам Дурова, «активное участие Telegram в TON закончено».

Как пишет издание, причиной такого решения послужил запрет американского суда на функционирование TON во всем мире. Дуров назвал это решение парадоксальным, поскольку оно предполагает, что другие государства не имеют права решать «что хорошо, а что плохо для их собственных граждан».

Работа над созданием блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram шла в течение 2,5 лет. Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН усомнился в том, что Павел Дуров сможет оправдать надежды инвесторов, вложивших в его блокчейн-платформу 1,7 млрд долларов.

