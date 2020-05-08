Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о семи причинах, по которым не стоит переезжать в Кремниевую долину. Его публикация стала реакцией на фильм Youtube-блогера Юрия Дудя о жизни российских бизнесменов в США, а конкретно в Кремниевой Долине — районе в штате Калифорния, в котором сосредоточены офисы крупных ИТ-компаний, отмечает РБК.

Так, по словам Дурова, Соединенные Штаты — это «полицейское государство», которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Кроме того, он упомянул «недоступное здравоохранение» и «ограниченность культурной жизни», подчеркивает РЕН ТВ.

Также в список причин, по которым не следует переезжать в Долину он внес «посредственное среднее образование», «высокие налоги» и «дороговизну разработки». И, наконец, в качестве седьмой причины основатель Telegram называет «слабые перспективы рынка в XXI веке», пишет RT.

Напомним, в 2017 году основатель Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал Bloomberg, что решил поселиться в Дубае (ОАЭ) из-за благоприятных налоговых условий.

Дуров vs. WhatsАpp. Создатель Telegram продвигает свой продукт, топя конкурентов


Ранее создатель социальной сети «ВКонтакте» и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса мир не будет прежним. Дуров видит в распространении коронавирусной инфекции «угрозу для всего нашего вида» и полагает, что мир ждёт «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». Обэтом Дуров написал в своём Telegram-канале. Также предприниматель призвал всех, находящихся на самоизоляции, провести это время с пользой и создать «лучшую версию себя».

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
ТЕГИ:ВконтактеTelegramСШАПавел Дуров
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