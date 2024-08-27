Павел Дуров не обращался за помощью в посольство РФ во Франции

По словам представителей посольства РФ во Франции, адвокаты Дурова также не обращались в дипведомство за помощью.

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французские власти подозревают основателя Telegram в причастности к ряду преступлений, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Причиной задержания, по данным местной прессы, мог стать отказ Telegram сотрудничать с французскими властями, передает «Радиоточка НСН».

