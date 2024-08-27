Павел Дуров не обращался за помощью в посольство РФ во Франции
Арестованный во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не обращались за помощью в российское посольство, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
По словам представителей посольства РФ во Франции, адвокаты Дурова также не обращались в дипведомство за помощью.
Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французские власти подозревают основателя Telegram в причастности к ряду преступлений, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Причиной задержания, по данным местной прессы, мог стать отказ Telegram сотрудничать с французскими властями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru