Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, рассказала, что медики отказались от лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. В интервью телеканалу НТВ она сообщила, что звезду телесериала «Моя прекрасная няня» действительно поместили в больницу 13 сентября диагнозом «глиобластома», а днем позже ее парализовало, после чего она была подключена к искусственной вентиляции легких.

По словам женщины, сейчас Заворотнюк якобы уже отключили от аппарата, лекарства не дают и лишь поддерживают работу сердца, сообщает Утро.ру

Журналисты, а также концертный директор актрисы сообщают совсем о другом. По их словам, Заворотнюк перенесла две операции и у нее есть шансы на выздоровление, передает RT.

Родные Анастасии Заворотнюк не прокомментируют информацию о ее заболевании, отмечают argumenti.ru.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях.







