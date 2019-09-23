Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, рассказала, что медики отказались от лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. В интервью телеканалу НТВ она сообщила, что звезду телесериала «Моя прекрасная няня» действительно поместили в больницу 13 сентября диагнозом «глиобластома», а днем позже ее парализовало, после чего она была подключена к искусственной вентиляции легких.
По словам женщины, сейчас Заворотнюк якобы уже отключили от аппарата, лекарства не дают и лишь поддерживают работу сердца, сообщает Утро.ру
Журналисты, а также концертный директор актрисы сообщают совсем о другом. По их словам, Заворотнюк перенесла две операции и у нее есть шансы на выздоровление, передает RT.
Родные Анастасии Заворотнюк не прокомментируют информацию о ее заболевании, отмечают argumenti.ru.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях.
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