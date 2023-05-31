Пациентам московских онкоцентров доступна современная радионуклидная терапия
В городской клинической онкобольнице №1 открылось отделение радионуклидной терапии. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Радионуклидная терамия считается одним из самых быстро развивающихся и эффективных методов лечения. Ее особенность заключается в том, что она воздействует только на опухолевые клетки, не оказывая влияния на здоровые ткани и не вызывая побочных эффектов, отметила Ракова.
Подобная терапия эффективна для пациентов с опухолью щитовидной железы и метастатическим поражением костей. Ежегодно в отделении радионуклидной терапии больницы проводится около тысячи операций при раки щитовидной железы.
Помимо пациентов с онкологическими заболеваниями в новом отделении ГКОБ №1 лечат пациентов с тиреотоксическим зобом - аутоиммунным заболеванием, характеризующимся избыточной выработкой гормонов щитовидной железой.
С 14 по 17 июня в Гостином Дворе пройдет Московский онкологический форум 2023. Деловая программа включает в себя десятки дискуссий и экспертных сессий для представителей профессионального сообщества. Их участниками станут более 300 экспертов из 13 стран — Германии, Испании, Франции, Австралии, Сербии, ОАЭ, Италии и других. В завершающий день работы площадки форума будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких.
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