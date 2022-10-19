Патрушев: в России ужесточат ответственность за нарушение правил пребывания в стране

Он также подчеркнул, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций.

Кроме того, по словам Патрушева, значительное внимание будет обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам. В этой связи уже даны поручения правительству России, заинтересованным министерствам и ведомствам, полномочным представителям президента РФ в федеральных округах, главам регионов России, добавил секретарь СБ РФ.

Ранее Патрушев сообщил, что в среду на Совбезе РФ рассматривались вопросы глобального миграционного кризиса, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

