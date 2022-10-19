Путин: необходимо скорректировать действующую в России миграционную политику

Ситуация в мире динамично меняется, в том числе и в сфере миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского Совбеза, сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, необходимо реагировать на все изменения оперативно.

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«В новых реалиях необходимо скорректировать действующую в России миграционную политику», - подчеркнул президент.

Он также отметил, что миграционная область крайне чувствительна для национальной безопасности и стабильного развития России.

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаМигрантыМиграцияСовбез РФ Владимир Путин
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