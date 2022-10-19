Путин: необходимо скорректировать действующую в России миграционную политику
Ситуация в мире динамично меняется, в том числе и в сфере миграции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского Совбеза, сообщают РИА Новости.
По словам главы государства, необходимо реагировать на все изменения оперативно.
«В новых реалиях необходимо скорректировать действующую в России миграционную политику», - подчеркнул президент.
Он также отметил, что миграционная область крайне чувствительна для национальной безопасности и стабильного развития России.
Ранее Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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