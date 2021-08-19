Патрушев рассказал о предотвращённых в Сибири терактах

В регионах Сибирского федерального округа в 2020 году предотвращено четыре террористических акта. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Также он заявил, что были выявлены восемь террористических ячеек и 13 случаев финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили ряд терактов в Москве. Были задержаны члены подпольной ячейки, готовившие нападения в столичном регионе. В ходе обысков силовики изъяли у террористов бомбы и различные документы.

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А в начале августа сотрудникам полиции в Ставропольском крае сдалась «смертница», которая передумала совершать самоподрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, девушка пришла в отдел МВД в Железноводске 2 августа. Несостоявшаяся террористка призналась правоохранителям, что больше года готовилась к теракту, совершить который ее уговорили вдовы убитых боевиков. Самоподрыв должен был произойти в людном месте еще в мае этого года, однако девушка передумала.

В настоящий момент с ней работают следователи и сотрудники ФСБ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СибирьТерактНиколай Патрушев
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