Патрушев рассказал о предотвращённых в Сибири терактах

В регионах Сибирского федерального округа в 2020 году предотвращено четыре террористических акта. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Также он заявил, что были выявлены восемь террористических ячеек и 13 случаев финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили ряд терактов в Москве. Были задержаны члены подпольной ячейки, готовившие нападения в столичном регионе. В ходе обысков силовики изъяли у террористов бомбы и различные документы.