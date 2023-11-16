Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов

На совещании по безопасности в Центральном федеральном округе он отметил, что региональным властям следует вести работу по данному направлению вместе с федеральными органами.

«Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно своевременно профилактировать возникновение новых инфекций, свести к минимуму их проникновение на территорию России, установить таким образом «санитарный щит», - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что необходимо развивать систему мониторинга, предупреждения и устранения биологических угроз, а также нейтрализации последствий их применения, для чего регионы должны обеспечит работу достаточного количества постов радиационного и химического наблюдения.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США продолжается программа создания биологического оружия, сообщает RT.

