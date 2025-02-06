Патрушев пообещал провести ревизию всего танкерного флота РФ
После крушения танкеров в Керченском проливе, повлекший огромный экологический ущерб, было принято решение провести ревизию всего танкерного флота в стране, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, по его словам, будет проведен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефтепродуктов и иных опасных грузов.
Патрушев подчеркнул также важность увеличения группировки аварийно-спасательного флота, в первую очередь за счет многоцелевых спасательных судов.
Ранее Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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