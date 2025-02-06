Патрушев пообещал провести ревизию всего танкерного флота РФ

Кроме того, по его словам, будет проведен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефтепродуктов и иных опасных грузов.

Патрушев подчеркнул также важность увеличения группировки аварийно-спасательного флота, в первую очередь за счет многоцелевых спасательных судов.

Ранее Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

