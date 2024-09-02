Патрушев обвинил западные страны в пересмотре итогов Второй мировой войны

Интервью Патрушев дал накануне окончания Второй мировой войны и годовщины Победы над Японией.

По его словам, на Западе активно искоренют память о том, как советский народ избавил Азию от японского милитаризма и Европу от фашизма. Помощник президента подчеркнул, что основой отношений между странами должны быть общепризнанные итоги Второй мировой войны.

Ранее президент США Джо Байден не упомянул об СССР и других союзниках антигитлеровской коалиции в своем выступлении о победе над Третьим рейхом.

