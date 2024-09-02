Патрушев обвинил западные страны в пересмотре итогов Второй мировой войны

Частью повестки западных стран стала переоценка результатов Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию «Российская газета» заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Байден заявил, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой

Интервью Патрушев дал накануне окончания Второй мировой войны и годовщины Победы над Японией.

По его словам, на Западе активно искоренют память о том, как советский народ избавил Азию от японского милитаризма и Европу от фашизма. Помощник президента подчеркнул, что основой отношений между странами должны быть общепризнанные итоги Второй мировой войны.

Ранее президент США Джо Байден не упомянул об СССР и других союзниках антигитлеровской коалиции в своем выступлении о победе над Третьим рейхом.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаЗападЯпонияФашизмНиколай Патрушев

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