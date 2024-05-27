Байден заявил, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой

Американские солдаты спасли мир и освободили Европу во время Второй мировой войны. Об этом выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Американский президент также добавил, что в американские солдаты в разный период истории защищали независимость, сохраняли союз, победили фашизм и создали сильные альянсы.

В администрации Байдена заявили, что фашизм победили США

Высадка союзных сил США, Великобритании и Канады в Нормандии произошла 6 июня 1944 года. В операции приняли участие 156 тысяч человек со стороны союзников, а общие потери составили около 10 тысяч, из которых 2,5 тысячи были американскими солдатами.

В середине апреля стало известно, что организаторы празднования 80-летия операции в Нормандии La Mission Liberation («Освободительная миссия») пригласили Россию на мероприятие, однако оно не будет распространяться на президента Владимира Путина из-за спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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