Байден заявил, что солдаты США спасли мир от фашизма во время Второй мировой

Американские солдаты спасли мир и освободили Европу во время Второй мировой войны. Об этом выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Американский президент также добавил, что в американские солдаты в разный период истории защищали независимость, сохраняли союз, победили фашизм и создали сильные альянсы.