Патрушев: Крушение Ursa Major в Средиземном море стало результатом теракта
Гибель российского судна Ursa Major в Средиземном море произошла в результате террористической атаки. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
По его словам, эксперты не исключают, что нападение могло быть организовано одной из недружественных стран.
О том, что причиной крушения стал теракт, 25 декабря сообщила компания «Оборонлогистика», владевшая судном. По ее данным, у правого борта произошли три взрыва, после чего судно затонуло.
Сухогруз Ursa Major, следовавший в международных водах Средиземного моря, потерпел крушение 24 декабря. По данным западных СМИ, сначала взрыв произошел в машинном отделении, затем судно отклонилось от курса и начало крениться. На борту находились 16 членов экипажа, 14 из них удалось спасти, судьба двоих остается неизвестной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru