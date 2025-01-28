Патрушев: Крушение Ursa Major в Средиземном море стало результатом теракта

О том, что причиной крушения стал теракт, 25 декабря сообщила компания «Оборонлогистика», владевшая судном. По ее данным, у правого борта произошли три взрыва, после чего судно затонуло.

Сухогруз Ursa Major, следовавший в международных водах Средиземного моря, потерпел крушение 24 декабря. По данным западных СМИ, сначала взрыв произошел в машинном отделении, затем судно отклонилось от курса и начало крениться. На борту находились 16 членов экипажа, 14 из них удалось спасти, судьба двоих остается неизвестной, передает «Радиоточка НСН».

