Экипаж затонувшего российского судна Ursa Major вылетел из Испании в Россию

Члены экипажа российского судна Ursa Major, затонувшего в Средиземном море, вылетели из Мадрида в Россию 27 декабря, сообщили в Посольстве России в Испании. Накануне морякам были оформлены все необходимые документы.

Судно Ursa Major затонуло 24 декабря между Испанией и Алжиром в результате взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14, двое остаются пропавшими без вести. Владелец судна сообщил, что норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять экипаж, а испанское спасательное судно Salvamar Drago эвакуировало моряков и отбуксировало их в порт Картахена.