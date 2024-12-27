Экипаж затонувшего российского судна Ursa Major вылетел из Испании в Россию
Члены экипажа российского судна Ursa Major, затонувшего в Средиземном море, вылетели из Мадрида в Россию 27 декабря, сообщили в Посольстве России в Испании. Накануне морякам были оформлены все необходимые документы.
Судно Ursa Major затонуло 24 декабря между Испанией и Алжиром в результате взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14, двое остаются пропавшими без вести. Владелец судна сообщил, что норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять экипаж, а испанское спасательное судно Salvamar Drago эвакуировало моряков и отбуксировало их в порт Картахена.
После крушения компания-владелец судна «Оборонлогистика» заявила, что причиной аварии стала пробоина на борту и назвала инцидент терактом.
МИД России подтвердил, что причиной затопления стал взрыв в машинном отделении, передает «Радиоточка НСН».
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