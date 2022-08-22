Патриотический флешмоб «Самый длинный флаг» прошел в Москве на Поклонной горе

Один из организаторов флешмоба «Самый длинный флаг» Роман Питько заявил, что на Поклонной горе в цвета российского флага выстроились три тысячи человек, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По его словам, на каждый цвет российского флага пришлось по тысяче человек, у которых кроме панамки и футболки соответствующего цвета была табличка такого же оттенка.

«Мы сделали флешмоб «Самый большой триколор», три тыся участников выстроились в цвета российского флага и тем самым создали беспрецедентно длинную, массовую историю в День государственного флага», - подчеркнул Питько.

В пресс-службе добавили, что более тысячи человек развернули у стен Музея Победы триколор площадью более тысячи квадратных метров.

Ранее социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что у 66% россиян государственный флаг России вызывает гордость и восхищение, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваПоклонная ГораМузейФлаг РоссииФлешмоб
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