Патриотический флешмоб «Самый длинный флаг» прошел в Москве на Поклонной горе

По его словам, на каждый цвет российского флага пришлось по тысяче человек, у которых кроме панамки и футболки соответствующего цвета была табличка такого же оттенка.

«Мы сделали флешмоб «Самый большой триколор», три тыся участников выстроились в цвета российского флага и тем самым создали беспрецедентно длинную, массовую историю в День государственного флага», - подчеркнул Питько.

В пресс-службе добавили, что более тысячи человек развернули у стен Музея Победы триколор площадью более тысячи квадратных метров.

Ранее социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что у 66% россиян государственный флаг России вызывает гордость и восхищение, сообщает «Свободная пресса».