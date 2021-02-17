Патриархия назвала число переболевших и умерших от COVID-19 клириков и монахов
Более четырёх тысяч священников и монашествующих перенесли COVID-19 с начала пандемии коронавируса в России, около полутора сотен умерли. Обобщённую статистику представила рабочая группа при патриархе Кирилле.
Точная цифра переболевших клириков и иноков – 4246, скончавшихся - 147 человек. Среди последних - 14 представителей приходов Москвы, 109 - епархий России. Ещё 24 умерли в ставропигиях - региональных монастырях, административно подчиненных напрямую предстоятелю.
За последнюю неделю в епархиях скончались два клирика от последствий коронавирусной инфекции. На сегодня продолжают курс лечения 277 священников и монахов, в том числе 12 клириков Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Патриархия назвала число переболевших и умерших от COVID-19 клириков и монахов
- В России выросли цены на овощи, куриное мясо и маргарин
- Суд оставил Добровинского без адвокатского статуса после дела Ефремова
- Глава Пентагона: США не будут выводить свои войска из Европы
- Директор «Прогресса» сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru