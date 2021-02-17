Патриархия назвала число переболевших и умерших от COVID-19 клириков и монахов

Более четырёх тысяч священников и монашествующих перенесли COVID-19 с начала пандемии коронавируса в России, около полутора сотен умерли. Обобщённую статистику представила рабочая группа при патриархе Кирилле.

Точная цифра переболевших клириков и иноков – 4246, скончавшихся - 147 человек. Среди последних - 14 представителей приходов Москвы, 109 - епархий России. Ещё 24 умерли в ставропигиях - региональных монастырях, административно подчиненных напрямую предстоятелю.

За последнюю неделю в епархиях скончались два клирика от последствий коронавирусной инфекции. На сегодня продолжают курс лечения 277 священников и монахов, в том числе 12 клириков Москвы.

