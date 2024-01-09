МВД Грузии завело дело после осквернения иконы с изображением Сталина
Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело из-за осквернения иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Икона находится в Тбилисском кафедральном соборе. Видео с испачканным краской образом опубликовала в своих соцсетях гражданская активистка Ната Перадзе.
МВД начало расследование по статье о мелком хулиганстве. Материалы передадут в суд для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Грузии разгорелся скандал из-за изображения Сталина на иконе. Местная патриархия в ответ заявила, что образ посвящен Матроне Московской, а не бывшему советскому лидеру.
В декабре сообщалось, что в Москве на 95-м году жизни умер племянник Сталина Леонид Аллилуев, передает «Радиоточка НСН».
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