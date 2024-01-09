МВД Грузии завело дело после осквернения иконы с изображением Сталина

Икона находится в Тбилисском кафедральном соборе. Видео с испачканным краской образом опубликовала в своих соцсетях гражданская активистка Ната Перадзе.

МВД начало расследование по статье о мелком хулиганстве. Материалы передадут в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Грузии разгорелся скандал из-за изображения Сталина на иконе. Местная патриархия в ответ заявила, что образ посвящен Матроне Московской, а не бывшему советскому лидеру.

В декабре сообщалось, что в Москве на 95-м году жизни умер племянник Сталина Леонид Аллилуев, передает «Радиоточка НСН».

