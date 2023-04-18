Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что Путин никогда не отдавал ему приказов

Комментируя высказывания «противников», обвиняющих его в том, что он якобы «действует по приказу президента», он отметил, что такого никогда не было, не и не будет.

«Пред Богом говорю вам: никаких приказов никогда президент патриарху не отдавал, не отдает, и я уверен – как верующий воцерковленный человек отдавать не будет», – подчеркнул патриарх Кирилл.

Он также добавил, что в настоящее время в России существует «симфония светской и церковной власти», что не удалось когда-то осуществить в Византии из-за особой роли императора, считавшего себя «и главой Церкви».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия не стремится захватить другие государства, подчинить их или стать богаче в нынешнем конфликте, сообщает RT.