Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что Путин никогда не отдавал ему приказов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре Москвы заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не отдавал ему никаких приказов, сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывания «противников», обвиняющих его в том, что он якобы «действует по приказу президента», он отметил, что такого никогда не было, не и не будет.
«Пред Богом говорю вам: никаких приказов никогда президент патриарху не отдавал, не отдает, и я уверен – как верующий воцерковленный человек отдавать не будет», – подчеркнул патриарх Кирилл.
Он также добавил, что в настоящее время в России существует «симфония светской и церковной власти», что не удалось когда-то осуществить в Византии из-за особой роли императора, считавшего себя «и главой Церкви».
Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия не стремится захватить другие государства, подчинить их или стать богаче в нынешнем конфликте, сообщает RT.
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