Патриарх РПЦ Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом ввел должность главного военного священника духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне специальной военной операции, сообщает сайт Русской православной церкви.

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На этот пост назначен председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков.

Его заместителем стал прежний глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

Ранее патриарх Кирилл выступил против закрытия Киево-Печерской лавры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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