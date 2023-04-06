Патриарх РПЦ Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

На этот пост назначен председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков.

Его заместителем стал прежний глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

Ранее патриарх Кирилл выступил против закрытия Киево-Печерской лавры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

