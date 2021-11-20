Патриарх рассказал о перспективе признания однополых браков РПЦ

«Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — отметил глава РПЦ.

По его мнению, в отличие от русской западная церковь «достаточно уязвима» .

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам.

