Патриарх рассказал о перспективе признания однополых браков РПЦ

Русская православная церковь никогда не признает однополые браки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия 1».

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«Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — отметил глава РПЦ.

По его мнению, в отличие от русской западная церковь «достаточно уязвима» .

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Однополые БракиПатриархПатриарх Кирилл
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