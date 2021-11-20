Патриарх рассказал о перспективе признания однополых браков РПЦ
Русская православная церковь никогда не признает однополые браки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия 1».
«Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — отметил глава РПЦ.
По его мнению, в отличие от русской западная церковь «достаточно уязвима» .
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам.
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