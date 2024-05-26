Патриарх Кирилл заявил о зависти богатых стран к России

Россия смогла представить альтернативный сценарий цивилизационного развития, поэтому богатые страны начали завидовать РФ, заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл пожелал Путину руководить страной до конца века

По его мнению, на Россию все больше обращают внимание люди, которые осознали нравственный кризис в богатых западных странах. Предстоятель РПЦ полагает, что РФ сочетает технологический прогресс, экономическое развитие и духовные ценности. Слова Кирилла приводит РИА Новости.

Ранее патриарх заявил, что в настоящее время Россия проходит через судьбоносные испытания.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди основных пунктов указано укрепление института семьи и сохранение населения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияЗападПатриарх Кирилл

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