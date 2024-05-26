Патриарх Кирилл заявил о зависти богатых стран к России

По его мнению, на Россию все больше обращают внимание люди, которые осознали нравственный кризис в богатых западных странах. Предстоятель РПЦ полагает, что РФ сочетает технологический прогресс, экономическое развитие и духовные ценности. Слова Кирилла приводит РИА Новости.

Ранее патриарх заявил, что в настоящее время Россия проходит через судьбоносные испытания.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди основных пунктов указано укрепление института семьи и сохранение населения, напоминает «Радиоточка НСН».

