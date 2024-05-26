Патриарх Кирилл заявил о зависти богатых стран к России
Россия смогла представить альтернативный сценарий цивилизационного развития, поэтому богатые страны начали завидовать РФ, заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.
По его мнению, на Россию все больше обращают внимание люди, которые осознали нравственный кризис в богатых западных странах. Предстоятель РПЦ полагает, что РФ сочетает технологический прогресс, экономическое развитие и духовные ценности. Слова Кирилла приводит РИА Новости.
Ранее патриарх заявил, что в настоящее время Россия проходит через судьбоносные испытания.
В начале мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди основных пунктов указано укрепление института семьи и сохранение населения, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патриарх Кирилл заявил о зависти богатых стран к России
- У берегов Сочи обнаружен американский дрон-разведчик
- Bild: на западе Германии полиция разогнала вечеринку в нацистском стиле
- Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
- Над Брянской областью уничтожили два разведывательных беспилотника
- Netflix вернул дубляж фильмов и сериалов на русском языке
- СМИ: под Орском в Оренбургской области упал беспилотник
- Премьер Грузии сообщил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
- Мантуров заявил об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus в РФ
- Король Великобритании Карл III написал письмо Зеленскому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru