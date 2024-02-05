Патриарх Кирилл заявил, что ученые больше не сомневаются в реальности Христа

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу в РФ с 1 марта Видео с нетрезвым главой тыла ФТС генералом Завгородним в изоляторе появилось в сети Александр Адабашьян считает, что сценариям по «Мастеру и Маргарите» не хватает истинного понимания смысла романа