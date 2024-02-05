Патриарх Кирилл заявил, что ученые больше не сомневаются в реальности Христа
5 февраля 202418:45
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые больше не сомневаются в существовании Иисуса Христа и признали это как факт. Его слова приводит РИА Новости.
«Все серьезные ученые признают факт пришествия в мир Иисуса Христа. Ну а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости - да таких что-то уже и не видно. Конечно, не все соглашаются, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки», - сказал Патриарх.
По его словам, даже изучающие историю студенты больше не знакомятся с «такого рода совершенно антинаучными и антиисторическими утверждениями».
Ранее Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На заводе в Калуге начнут собирать китайские Citroen и Peugeot
- В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
- СМИ: В Омске обнаружили свалку из сотен куриных яиц
- Россияне тратили в среднем $570 тысяч на недвижимость в ОАЭ в 2023 году
- Курганец выплатит 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере
- В Калининграде экс-полицейских осудили за хищение сигарет на 85 миллионов рублей
- В Пермском ТЮЗе отменили спектакль «Еврейское счастье» по пьесе Улицкой
- В Кузбассе сбежавшая из вольера овчарка напала на четырехлетнего ребенка
- Россия в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран
- Даниил Медведев снова снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru