Патриарх Кирилл заявил, что ученые больше не сомневаются в реальности Христа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ученые больше не сомневаются в существовании Иисуса Христа и признали это как факт. Его слова приводит РИА Новости.

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«Все серьезные ученые признают факт пришествия в мир Иисуса Христа. Ну а если кто-то еще отвергает, то по малограмотности и научной отсталости - да таких что-то уже и не видно. Конечно, не все соглашаются, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки», - сказал Патриарх.

По его словам, даже изучающие историю студенты больше не знакомятся с «такого рода совершенно антинаучными и антиисторическими утверждениями».

Ранее Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Патриархия/свящ. Игорь Палкин
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