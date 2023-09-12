Патриарх Кирилл раскритиковал определение Петербурга как культурной столицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица», которое применяют в отношении Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.
Патриарх признался, что ему не нравится определение «культурная столица». Необходимо его уточнить, заявил Кирилл в ходе литургии в Александро-Невской лавре.
«Петербург - просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица», - сказал он.
С начала 2023 года Санкт-Петербург посетили 173 тысячи иностранных туристов. Их доля в общем турпотоке составила 4%, сообщает «Радиоточка НСН».
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