Патриарх Кирилл раскритиковал определение Петербурга как культурной столицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица», которое применяют в отношении Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.

Самыми популярными городами для путешествий осенью стали Москва, Петербург, Сочи

Патриарх признался, что ему не нравится определение «культурная столица». Необходимо его уточнить, заявил Кирилл в ходе литургии в Александро-Невской лавре.

«Петербург - просто столица, если хотите, имперская столица, историческая столица», - сказал он.

С начала 2023 года Санкт-Петербург посетили 173 тысячи иностранных туристов. Их доля в общем турпотоке составила 4%, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Патриарх КириллСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры