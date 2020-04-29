Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Напомним, настоятель кафедрального Богоявленского Елоховского собора в Москве, протоиерей Александр Агейкин, который ранее заразился COVID-19 и скончался 21 апреля, незадолго до смерти выступал против закрытия церквей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В конце марта священник дал интервью порталу «Правда.ру», где обосновал свою точку зрения. Он заявлял, что закрытие церквей — практика, которая является несвойственной Русской церкви и православию в целом. Кроме того, протоиерей подчеркнул, что здоровье человека находится в руках бога, а не врачей.



