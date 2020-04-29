Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Как пишет Интерфакс, причиной для такого решения стало оскорбление им памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.
В указе, изданном патриархом Кириллом подчеркивается, что оскорбление, которое было публичным, допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом, отмечает Ura.ru.
Напомним, настоятель кафедрального Богоявленского Елоховского собора в Москве, протоиерей Александр Агейкин, который ранее заразился COVID-19 и скончался 21 апреля, незадолго до смерти выступал против закрытия церквей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
В конце марта священник дал интервью порталу «Правда.ру», где обосновал свою точку зрения. Он заявлял, что закрытие церквей — практика, которая является несвойственной Русской церкви и православию в целом. Кроме того, протоиерей подчеркнул, что здоровье человека находится в руках бога, а не врачей.
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