Патриарх Кирилл выступил против закрытия Киево-Печерской лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры на Украине, сообщает РИА Новости.
«Это приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных конституцией Украины», - отметил патриарх.
Ранее папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией вокруг украинской обители. Он призвал вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места, сообщает НСН.
УПЦ заявила, что в требовании к монахам канонической УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры не содержится юридических оснований.
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