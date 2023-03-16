Патриарх Кирилл выступил против закрытия Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры на Украине, сообщает РИА Новости.

«Это приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных конституцией Украины», - отметил патриарх.

Ранее папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией вокруг украинской обители. Он призвал вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места, сообщает НСН.

УПЦ заявила, что в требовании к монахам канонической УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры не содержится юридических оснований.

