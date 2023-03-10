УПЦ не нашла оснований покидать Киево-Печерскую лавру
В требовании к монахам канонической Украинской православной церкви покинуть здания Киево-Печерской лавры не содержится юридических оснований, сообщается на сайте УПЦ.
Требование покинуть здания Лавры в УПЦ посчитали прихотью чиновников украинского Минкульта. В канонической церкви напомнили, что подобные методы практиковались в 1960-е годы во время очередного витка гонений на священнослужителей.
С призывом покинуть Киево-Печерскую лавру к УПЦ 10 марта обратился исполняющий обязанности гендиректора заповедника Александр Рудник. Монахи якобы нарушают условия договора по использованию госимущества.
Власти страны ведут себя с Украинской православной церковью «как идиоты», заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, Киев своими действиями усиливает раскол в обществе, передает НСН.
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