УПЦ не нашла оснований покидать Киево-Печерскую лавру

Требование покинуть здания Лавры в УПЦ посчитали прихотью чиновников украинского Минкульта. В канонической церкви напомнили, что подобные методы практиковались в 1960-е годы во время очередного витка гонений на священнослужителей.

С призывом покинуть Киево-Печерскую лавру к УПЦ 10 марта обратился исполняющий обязанности гендиректора заповедника Александр Рудник. Монахи якобы нарушают условия договора по использованию госимущества.

Власти страны ведут себя с Украинской православной церковью «как идиоты», заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, Киев своими действиями усиливает раскол в обществе, передает НСН.

