Патриарх Кирилл вручил Жириновскому орден князя Даниила Московского I степени

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский получил орден благоверного князя Даниила Московского I степени, награду ему вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Встреча предстоятеля Русской православной церкви и политика состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

Как отмечается в сообщении на сайте Московского патриархата, Жириновский был удостоен награды «во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения».

Орден Даниила Московского учредили в декабре 1988 года. Награда имеет три степени и вручается священнослужителям и верующим за труды на благо церкви и строительство храмов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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