Патриарх Кирилл вручил Жириновскому орден князя Даниила Московского I степени

Встреча предстоятеля Русской православной церкви и политика состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

Как отмечается в сообщении на сайте Московского патриархата, Жириновский был удостоен награды «во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения».

Орден Даниила Московского учредили в декабре 1988 года. Награда имеет три степени и вручается священнослужителям и верующим за труды на благо церкви и строительство храмов.

