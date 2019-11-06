Патриарх Кирилл возглавит съезд Общества русской словесности

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 6 ноября возглавит второй съезд Общества русской словесности (ОРС), где будут вручены премии лучшим учителям русского языка и литературы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриарха.

Премия "Лучший учитель русской словесности" будет вручена в номинациях "За многолетний труд", "Молодому учителю", "За организацию внеклассной работы", "За сохранение русского языка и русской культуры". Участники съезда, среди которых будет ректор МГУ Садовничий, глава министерства просвещения Васильева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Кравцов и многие другие, обсудят роль роль учителя русского языка и литературы в современной системе гуманитарного знания. На повестке съезда множество проблем, в их числе преподавание русской словесности в современных школах и вузах, а также состояние книжной и филологической культуры в стране.

ОРС как организация ведет свою историю с начала 19 века, однако к 2012 году оно фактически перестало существовать. По инициативе президента РФ в марте 2016 года общество вновь начало свою работу, а Патриарх Кирилл объявил о том, что возглавит ОРС.



