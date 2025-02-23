Патриарх Кирилл: В России нет опасности смуты, общество консолидировано
В России нет опасности смуты, общество консолидировано. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
В сообщении на сайте РПЦ отмечается, что 23 февраля патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. После возложения венка и минуты молчания патриарх поздравил воинов с Днем защитника Отечества.
Патриарх отметил, что продолжается холодная война. «Имею в виду отношения со странами, далеко отстоящими от нас по своим политическим взглядам, - но и боевые действия ведутся», - сказал Кирилл.
По его словам, никакие внешние силы не могут победить Россию, Россию побеждали только внутренние смуты.
«Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует. Действительно, образцовая консолидация всего общества», - заключил патриарх.
Ранее Кирилл сообщил, что считает многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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