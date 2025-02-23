Патриарх Кирилл: В России нет опасности смуты, общество консолидировано

В сообщении на сайте РПЦ отмечается, что 23 февраля патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. После возложения венка и минуты молчания патриарх поздравил воинов с Днем защитника Отечества.

Патриарх отметил, что продолжается холодная война. «Имею в виду отношения со странами, далеко отстоящими от нас по своим политическим взглядам, - но и боевые действия ведутся», - сказал Кирилл.

По его словам, никакие внешние силы не могут победить Россию, Россию побеждали только внутренние смуты.

«Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует. Действительно, образцовая консолидация всего общества», - заключил патриарх.

Ранее Кирилл сообщил, что считает многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».