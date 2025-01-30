Патриарх Кирилл назвал многочадие условием существования и развития России

Многодетность является непременным условием существования и развития цивилизации России, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он заявил на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме, передает РИА Новости.

«Если им нравится чайлдфри – идите этим путем, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного», — отметил глава Русской православной церкви.

Патриарх добавил, что непременное условие существования нашей цивилизации и развития страны — «здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие».

Ранее патриарх Кирилл призвал обеспеченных людей разделять с другими богатство, которое должно «послужить спасению», напоминает RT.

