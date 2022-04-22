Священник объяснил, чего нельзя делать на Пасху

Говоря о действиях, которые не стоит совершать в этот праздничный день, он отметил, что не следует ходить на кладбище, заниматься тяжелым физическим трудом, грубить и ругаться с близкими людьми, а также жадничать.

По словам священника, в праздничный день нужно забыть о зле и «нести радость всем и вся», задуматься о том, как можно сделать жизнь окружающих лучше.

«В этот день нужно праздновать, радоваться, ходить в гости. Также есть традиция на Пасху посещать бедных, тюрьмы, больницы. Нужно нести радость всем и вся», — заключил Лоргус.

В 2022 году православные христиане будут отмечать Пасху 24 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в этот праздник традиционно посетит один из храмов, сообщает RT.

