Священник объяснил, чего нельзя делать на Пасху
Директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус заявил, что в Пасху «стоит воздержаться от всего, что является грехом», сообщает «Вечерняя Москва».
Говоря о действиях, которые не стоит совершать в этот праздничный день, он отметил, что не следует ходить на кладбище, заниматься тяжелым физическим трудом, грубить и ругаться с близкими людьми, а также жадничать.
По словам священника, в праздничный день нужно забыть о зле и «нести радость всем и вся», задуматься о том, как можно сделать жизнь окружающих лучше.
«В этот день нужно праздновать, радоваться, ходить в гости. Также есть традиция на Пасху посещать бедных, тюрьмы, больницы. Нужно нести радость всем и вся», — заключил Лоргус.
В 2022 году православные христиане будут отмечать Пасху 24 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в этот праздник традиционно посетит один из храмов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 001 / сут.
Умерли
375 тыс.+195 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 480 / сут.
- В РПЦ заявили, что встречу патриарха Кирилла с папой Франциском отложили
- Адвокат: против Кара-Мурзы возбудили дело о дискредитации российской армии
- ФТС: Объем беспошлинных поставок продовольствия в РФ составил более 127 тысяч тонн
- СМИ: против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело о фейках
- Священник объяснил, чего нельзя делать на Пасху
- Эксперт назвал условие взятия Южной Украины под контроль российской армией
- Путин проведет телефонный разговор с председателем Евросовета
- Шольц заявил о возможном вреде эмбарго на российский газ для Европы
- Песков: Острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью России
- В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru