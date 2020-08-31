Жители Папуа – Новой Гвинеи обратились к патриарху Кириллу

Более сотни коренных жителей Папуа – Новая Гвинея подписали обращение к предстоятелю РПЦ, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать православную миссию в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

С православием местных жителей познакомил настоятель прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерей Кирилла Шкарбуль, который зимой посетил провинцию Восточный Сепик, а затем остров Бугенвиль. Несколько местных жителей приняли крещение почти сразу, ещё более ста готовятся к обращению в православие.

На прошлой неделе стало известно, что Русская православная церковь распространила зону своей ответственности на Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор, пишет Ura.ru. Как известно, в этих странах более 98% населения считают себя христианами – в частности, там много протестантов и католиков. Некоторые совмещают христианство с местными традиционными верованиями.

