Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что неверие в пандемию коронавируса «смертельно опасно», сообщает ТАСС.
В проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве Предстоятель РПЦ сравнил пренебрежение мерами предосторожности с неверием в Бога.
«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», - подчеркнул он.
Патриарх отметил, что простая неосторожность может привести к вспышке заболевания. Он призвал всех соблюдать требования и рекомендации современной медицины, а также не забывать о соблюдении мер предосторожности, посещая храмы.
Ранее в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 56 лет скончался настоятель храма Иоанна Кронштадтского в столичном Жулебине протоиерей Димитрий Арзуманов, сообщает RT. По этой же причине умер 72-летний настоятель храма Жён-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении «Спутника V»
- Стали известны самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
- Более 50 человек задержали в Гонконге по подозрению в попытке подрыва власти
- Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума
- Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru