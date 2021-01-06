Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что неверие в пандемию коронавируса «смертельно опасно», сообщает ТАСС.

В проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве Предстоятель РПЦ сравнил пренебрежение мерами предосторожности с неверием в Бога.

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», - подчеркнул он.

Патриарх отметил, что простая неосторожность может привести к вспышке заболевания. Он призвал всех соблюдать требования и рекомендации современной медицины, а также не забывать о соблюдении мер предосторожности, посещая храмы.

Ранее в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 56 лет скончался настоятель храма Иоанна Кронштадтского в столичном Жулебине протоиерей Димитрий Арзуманов, сообщает RT. По этой же причине умер 72-летний настоятель храма Жён-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат.

